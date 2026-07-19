ОП РФ предложила устно проверять домашние задания в школах

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил проверять домашние задания в российских школах в устной форме, чтобы ученики объясняли выполнение работы и уменьшали использование искусственного интеллекта для выполнения заданий.
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