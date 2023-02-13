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Как поссорились Киев и Тбилиси из-за шкуры неубитого медведя

Как поссорились Киев и Тбилиси из-за шкуры неубитого медведя

ДМИТРИЙ МИНИН | Варшава в засаде   Не затухает скандал между Грузией и Украиной, возникший в начале февраля якобы из-за судьбы «томящегося в грузинских застенках» бывшего президента закавказской страны, а затем губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

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