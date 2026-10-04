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У носка прохудилась пятка, а верх остался целым: как сделать из него прихватку без выкройки

У носка прохудилась пятка, а верх остался целым: как сделать из него прихватку без выкройки

Если у носка протерлась пятка, но верх еще целый, его рано выбрасывать. Их таких изделий получаются компактные кухонные прихватки.

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