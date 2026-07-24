Сделано в Германии: Берлин убивает немецкую промышленность, но готовится клепать атомные бомбы

Юрий Ильинов

Огромное небо Героя Советского Союза Павла Камозина К числу Героев Советского Союза принадлежит и лётчик Павел Михайлович Камозин, который увлёкся авиацией ещё в детские годы и с первых дней немецкого вторжения защищал Родину от гитлеровцев. За несколько лет войны он совершил 186 вылетов и лично сбил 35 немецких самолётов, воюя как в одиночку, как и в составе группы. После завершения боевых действий лётчик не оставил лётное дело и записался в ряды гражданской авиации, в которой проработал практически до конца жизни. Наш герой родился в революционном 1917 году в семье рабочего города Бежица ( ныне в составе Брянска). До поступления в армию в жизни молодого человека не было ничего примечательного. Как и миллионы его сверстников, он окончил школу, получил рабочую специальность в специализированной школе, а потом ушёл работать на завод «Красный Профинтерн». Всё свободное время Павел посвящал местному аэроклубу, в котором считался одним из лучших учеников и даже некоторое время работал инструктором. Когда Камозина призвали в ряды РККА, то он окончательно обосновался в авиации. В 1938 году авиатор завершил курс Борисоглебской военной авиационной школы пилотов и был отправлен в Киевский военный округ. Здесь молодой человек принял участие в освободительном походе 1939 года, который, к счастью, обошёлся без воздушных боёв. В июне 1941 года Камозину довелось впервые столкнуться с люфтваффе и вступить с ними в жестокий поединок. В первый год войны немецкая авиация господствовала в воздухе и каждое столкновение с ней было большим испытанием. Павел Михайлович принял участие в оборонительных боях на Украине, дрался против превосходящих сил противника и получил тяжёлое ранение. После выздоровления его направили не в действующую армию, а в учебный отряд в Азербайджане, где наш герой не только сам освоил истребитель ЛаГГ-3, но и обучил несколько десятков молодых специалистов. Лишь в октябре 1942 года, после многократных просьб, Камозина снова направили на фронт, он оказался в Черноморской группе Закавказского фронта. Позже лётчик не раз менял место дислокации и воевал не только на юге СССР, но в Польше и Германии. Боевая деятельность Камозина являлась очень результативной и среди боевых товарищей он быстро стал легендой. За неполный год ( на март 1943 года) на его счету числилось уже 12 сбитых вражеских самолётов. За эти заслуги лётчик-ас первого мая 1943 года был представлен к званию Героя Советского Союза. Первого июля 1944 года он снова удостоился этого звания. Свои цели Павел Михайлович находил не только во время боевых, но и во время разведывательных операций. Несколько раз его самолёт подбивали, однако лётчик направлял свою машину на полосу отчуждения и потом выбирался к своим. К сожалению, уже в самом конце войны (март 1945 года) во время воздушного боя Камозин сильно пострадал и был надолго направлен в госпиталь. С окончанием боевых действий лётчик обосновался в Брянске, где прошла вся его дальнейшая жизнь. Он по-прежднему служил в авиации, но деятельность эта была исключительно мирной. В родном городе Павла Михаловича любили и уважали, часто приглашали на встречи с детьми и ветеранами. В 1950 году (ещё при жизни) в сквере у Дворца культуры БМЗ появился бронзовый бюст Камозина, созданный скульптором Матвеем Генриховичем Манизером. Позже в школе №11 возник музей прославленного лётчика, который существует до сих пор и подробно рассказывает обо всех этапах его боевой биографии. Заглавное фото. Лётчик Павел Камозин с юными авиамоделистами. Брянск, конец 1940-х годов