«Мистерия ЦАМ»: выставка к 100-летию Республики Бурятии открылась во Владивостоке

15 декабря в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи (ул. Алеутская, 12) состоялось открытие совместного проекта с Национальным музеем Республики Бурятии «Мистерия ЦАМ», сообщает PRIMPRESS.
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