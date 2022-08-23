В Республике Марий Эл в День Государственного флага полицейские и волонтеры провели акцию «Мой флаг – моя история»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами г. Козьмодемьянска поздравили водителей и пешеходов с одним из главных праздников Российской Федерации – Днем Государственного флага, вручили участникам дорожного движения ленточки в виде российского триколора, рассказали о символике страны, значении цветов флага, а также провели познавательную викторину.
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