В Республике Марий Эл в День Государственного флага полицейские и волонтеры провели акцию «Мой флаг – моя история»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами г. Козьмодемьянска поздравили водителей и пешеходов с одним из главных праздников Российской Федерации – Днем Государственного флага, вручили участникам дорожного движения ленточки в виде российского триколора, рассказали о символике страны, значении цветов флага, а также провели познавательную викторину.