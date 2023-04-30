Владимир Быстров: «Абаскаль не смог обыграть русских пацанов «Ростова» своими великими иностранцами и великими покупками»

«Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вячеслав Фетисов: «Пиво – часть мирового спорта, культура, которую надо возвращать на стадионы. Никто не сопьется. В советское время продавали, проблем не было»
- Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание поменялось, и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, что теперь для высоких оценок программа должна быть максимально сбалансирована»
- Разин о том, что Кузнецов сыграл 2:59 с «Автомобилистом»: «Было много потерь с его стороны, он не вошел в ритм. Для его физического состояния пока рано играть 3 матча через день, наверное»
Свежие комментарии