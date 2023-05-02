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Политолог Марков: массовое сожжение пророссийских активистов в Одессе 2 мая 2014-го организовали Турчинов и Парубий

Политолог Марков: массовое сожжение пророссийских активистов в Одессе 2 мая 2014-го организовали Турчинов и Парубий

Массовое сожжение пророссийских активистов в городе Одессе 2 мая 2014 года организовали Александр Турчинов, в тот момент исполнявший обязанности президента Украины, и Андрей Парубий, тогдашний секретарь Совнацбеза страны.

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