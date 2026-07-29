В Липецке водоканал внепланово перекрыл воду на 27 улицах частного сектора

Ограничения затронули 27 улиц и переулков, подвоз воды организуют по заявкам.Сегодня, 29 июля, РВК-Липецк внепланово ограничил подачу холодной воды жителям частных домов на улицах Краснодонская, Ватутина, Севастопольская и ещё двух десятках адресов.