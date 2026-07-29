НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Липецке водоканал внепланово перекрыл воду на 27 улицах частного сектора

Ограничения затронули 27 улиц и переулков, подвоз воды организуют по заявкам.Сегодня, 29 июля, РВК-Липецк внепланово ограничил подачу холодной воды жителям частных домов на улицах Краснодонская, Ватутина, Севастопольская и ещё двух десятках адресов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии