Компания SpaceX ограничила скорость работы спутниковой связи Starlink, используемой украинскими военными.
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