Эксперт: РФ завоевала Африку шестью тысячами солдат Африканский корпус ВС РФ закрепил влияние России в нескольких новых странах, несмотря на свою малочисленность.
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Эксперт: РФ завоевала Африку шестью тысячами солдат Африканский корпус ВС РФ закрепил влияние России в нескольких новых странах, несмотря на свою малочисленность.
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