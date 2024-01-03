Эти 10 простых вопросов современные знатоки «Что? Где? Когда?» позорно проиграли, а вы запросто ответите

Тест, поднимающий самооценку! Сверлите дырочку для «Хрустальной совы». фото: кадр из видео с YouTube-канала «Что? Где? Когда?»Знатоков «Что? Где? Когда?» общепринято считать кладезем мудрости и эталоном всезнайства.
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