Эти 10 простых вопросов современные знатоки «Что? Где? Когда?» позорно проиграли, а вы запросто ответите

Тест, поднимающий самооценку! Сверлите дырочку для «Хрустальной совы». фото: кадр из видео с YouTube-канала «Что? Где? Когда?»Знатоков «Что? Где? Когда?» общепринято считать кладезем мудрости и эталоном всезнайства.