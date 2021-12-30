Царьград

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Разговор Путина и Байдена: 7 главных тезисов

Разговор Путина и Байдена: 7 главных тезисов

В Кремле назвали разговор серьёзным и отметили, что главы государств к нему были хорошо готовы. Американский лидер заверил русского коллегу, что Соединённые Штаты не планируют размещение на территории Украины ударных наступательных вооружений.

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