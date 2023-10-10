Московский НПЗ стал лауреатом премии среди промышленников PromMOSCOW Awards

Московский НПЗ вошел в число двадцати лучших промышленных предприятий столицы. За звание лучших в номинациях боролись крупнейшие производители медицинских, кондитерских, строительных изделий, нефтепродуктов и другой продукции.
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