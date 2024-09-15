Александр Цыбульский поздравил работников лесной отрасли Поморья с профессиональным праздником

15 сентября в нашей стране отмечается День работников леса. — Всех, кто трудится в лесной отрасли, поздравляю с профессиональным праздником — написал в своем телеграм-канале губернатор Поморья Александр Цыбульский.
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