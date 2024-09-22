«Сбросить Путина»: новый план Зеленского на развал России Юлия СоколоваКровавый комик Зеленский не унимается, его не волнуют проблемы украинцев, которые будут замерзать в своих домах уже через несколько месяцев.
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