К Земле летят два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг

Рядом с Землей 3 и 4 декабря пролетят два потенциально опасных астероида. Как сообщает NASA, космические тела, получившие названия 2007 JX2 и 2020 XR, имеют размеры 402,3 метра и 387,7 метра соответственно.
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