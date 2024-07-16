Эксперты рассказали, чем могут быть опасны «серые» SIM-карты

«Серые» SIM-карты, которые часто бесплатно раздают в общественных местах, брать опасно - они могут быть оформлены на третье лицо, которое в случае восстановления симки сможет получить доступ к вашим контактам и данным.
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