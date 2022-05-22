Авиация ВКС РФ за сутки ликвидировала более 210 украинских националистов

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0 Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки нанесла удары по 26 районам сосредоточения личного состава и боевой техники украинской армии, заявили 22 мая в Министерстве обороны РФ.