Коллеги высоко отзываются от Траджане Лэнгдоне (Ringer)

«Коллеги-руководители других команд высоко отзываются о Траджане Лэнгдоне, который только что завершил первый сезон на посту президента баскетбольных операций «Детройта», а также о его штабе – особенно о ветеране менеджмента Деннисе Линдси, сыгравшем ключевую роль в возрождении «Далласа».