МЭА: нынешний энергетический коллапс масштабнее предыдущих кризисов

pixabay.com/PD Энергетический коллапс, который мы наблюдаем в последние месяцы, станет намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.