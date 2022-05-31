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МЭА: нынешний энергетический коллапс масштабнее предыдущих кризисов

МЭА: нынешний энергетический коллапс масштабнее предыдущих кризисов

pixabay.com/PD Энергетический коллапс, который мы наблюдаем в последние месяцы, станет намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

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