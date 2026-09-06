🚤 Житель Крыма зарегистрировал судно по поддельному договору В договоре купли-продажи, который нужен для оформления права собственности на маломерное судно, была ложная информация, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
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