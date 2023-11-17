Матвиенко: Россия намерена продвигать русскоязычные СМИ за рубежом

Продвижению русскоязычных СМИ за границей планируется уделить повышенное внимание. Об этом 17 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, передает ТАСС.
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