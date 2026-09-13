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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ахмата» первая победа за 4 матча – над «Динамо» Махачкала в РПЛ. Дальше – «Акрон»

« Ахмату » удалось одержать победу впервые за 4 игры. Команда Станислава Черчесова обыграла «Рубин» (3:2) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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