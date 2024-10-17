Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в алтайской гимназии

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев подростку в одной из гимназий Горно-Алтайска.
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