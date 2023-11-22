450 новейших изобретений из 12 стран будут представлены в Интернете

Около 450 изобретений, инновационных проектов и творческих продуктов из Республики Молдова, Румынии, Китая, Польши, Франции, Малайзии, Тайваня, Камбоджи, Болгарии, Беларуси, Швейцарии и Бельгии будут виртуально представлены на Международной специализированной выставке "INFOINVENT", которая пройдет 22-24 ноября 2023 года.