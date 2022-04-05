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Сегодня сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России отмечают профессиональный праздник

Сегодня сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России отмечают профессиональный праздник

6 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России.

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