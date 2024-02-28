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Закон, порядок, государство

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В марте поезд Минобороны «Сила в Правде» посетит населенные пункты Дальнего Востока

В марте поезд Минобороны «Сила в Правде» посетит населенные пункты Дальнего Востока

Целью акции является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота.

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