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Царьград

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Александр Хинштейн сообщил о пострадавших в атаках ВСУ на Курскую область

Александр Хинштейн сообщил о пострадавших в атаках ВСУ на Курскую область

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали два человека. Глава региона Александр Хинштейн сообщил о ранениях 45-летнего мужчины в Рыльске и 42-летнего мужчины в слободе Белой Беловского района.

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