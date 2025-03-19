Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Пусть Голикова « отстегнет свои миллионы», украденные на развале системы здравоохранения."Не жить - выжива...
  • Yura Gladkoborodov
    Почему же не умеем читать. Платежка от хитровы...ой бухгалтерии. Ставка на 21 день по 8 часов,а человек их отработал ..."Не жить - выжива...
  • ninikooo Митусова
    А у нас нет ФСБ, Росгвардии, Внутренних  войск) черная сотня), которую бы в этом городе   ( всю эту диаспору) под зад...Азербайджанская д...

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх