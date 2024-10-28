Европейское космическое агентство ведет переговоры со SpaceX

Европейское космическое агентство (ЕКА) ведет переговоры со SpaceX о присоединении компании к международной хартии, направленной на уменьшение количества космического мусора на околоземной орбите, сообщил директор ЕКА Йозеф Ашбахер.
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