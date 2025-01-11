Гренландия подойдет Америке для базы северного флота США

@ U.S. Navy Tекст: Отдел политикиделовой газеты ВЗГЛЯД Новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, крупные запасы редкоземельных металлов – все это может получить Дональд Трамп в случае установления контроля над Гренландией.