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Мадуро назвал Зеленского побежденным клоуном за критику папы римского

Мадуро назвал Зеленского побежденным клоуном за критику папы римского

ТАСС/Miguel Gutierrez Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуайдо, а также поддержал призыв понтифика к мирным переговорам.

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