Парк имени 950-летия Суздаля обновили за 60 млн рублей

В Суздале завершилось комплексное благоустройство парка имени 950-летия. Проект, ставший победителем VIII Всероссийского конкурса лучших практик создания комфортной среды, был реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», основанного на партийном проекте «Единой России» «Городская среда», и национального проекта «Инфраструктура для жизни».