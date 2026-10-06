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Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке

Проверку организовали по факту жесткой посадки вертолета в Камчатском крае. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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