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Названы лекарства, которые могут спровоцировать рак

Названы лекарства, которые могут спровоцировать рак

Фармакологические средства, содержащие эстроген, могут повысить риск развития рака у человека. Врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники МАММА Антон Иванов рассказал «Газете.

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