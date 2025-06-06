Родила дома, завернула в пакет и выбросила из окна: задержана 15-летняя мать найденного младенца

Новорожденную девочку обнаружили в полиэтиленовом пакете в поселке Дубровка Ленинградской области. Как оказалось, малышку родила 15-летняя девушка дома, после чего выбросила ее из окна первого этажа дома.
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