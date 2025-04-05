Владимир Зеленский© AP Photo Владимир Зеленский не может принимать меры, которые будут способствовать завершению конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
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