В США начали расследование против включившего пожарную тревогу конгрессмена

Комитет по административным вопросам палаты представителей конгресса США начал расследование после того, как конгрессмен-демократ Джамал Боуман на заседании по принятию проекта продления финансирования федерального правительства включил пожарную тревогу, не имея на то веских причин.
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