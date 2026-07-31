Орловский хоккеист Никишин с супругой ждут первенца

В семье известных спортсменов ждут пополнения. Орловский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин и его супруга – четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина готовятся стать родителями.
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