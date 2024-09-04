Кикшеринговые сервисы в Москве ввели штрафы до 100 тыс. рублей

Работающие в Москве операторы кикшеринга начали повышать штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними, передачу им управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также за поездки на них вдвоем.
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