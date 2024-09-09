Приезжающих отдыхать на Чертов стул попросили не курить

В Ботаническом саду опасаются пожаров в геологическом памятнике природы Гостей, которые приезжают побродить среди деревьев и цветов Ботанического сада, полюбоваться видами с Чертова стула, попросили соблюдать несколько правил.
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