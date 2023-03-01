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Сорокин отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов. У него 20 побед и 24 поражения в сезоне

Сорокин отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов. У него 20 побед и 24 поражения в сезоне

Илья Сорокин отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов. «Айлендерс» проиграли «Уайлд» (1:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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