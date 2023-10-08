Результаты Кисловодского международного марафона 2023

7-8 октября в Кисловодске прошел Кисловодский марафон – забег от команды KAVKAZ RUN. Для участия были доступны дистанции на 42,2, 21,1, 10, 5 и 2 км и детские забеги на 500 метров.
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