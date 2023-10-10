"Заложники сцены". Солистки SOPRANO Турецкого — о юбилейном туре, выходных и маэстро

Когда публика может не поверить, что артисты поют без микрофонов В сентябре в Барнауле выступила вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого – уникальный женский коллектив, исполняющий от оперы и фолка до рока и авторской песни.
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