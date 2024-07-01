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Новости Омска

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В Омске нашли подрядчика, который за полцены украсит улицы к Дню города

В Омске нашли подрядчика, который за полцены украсит улицы к Дню города. Праздничное оформление баннерами и флагами обойдется в 554 тысяч рублей (начальная сумма была почти в два раза больше - 1,037 млн).

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