В Омске нашли подрядчика, который за полцены украсит улицы к Дню города. Праздничное оформление баннерами и флагами обойдется в 554 тысяч рублей (начальная сумма была почти в два раза больше - 1,037 млн).
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В Омске нашли подрядчика, который за полцены украсит улицы к Дню города. Праздничное оформление баннерами и флагами обойдется в 554 тысяч рублей (начальная сумма была почти в два раза больше - 1,037 млн).