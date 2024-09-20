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РБК СТИЛЬ

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«РБК Визионеры»: новые герои, которые меняют мир вокруг себя

«РБК Визионеры»: новые герои, которые меняют мир вокруг себя

Новые визионеры Стартовый список, который мы озвучили весной, состоял из 34 имен, среди них были команда бренда LIMÉ, основательницы бренда Ushatava, музыковед Ярослав Тимофеев, фестиваль «Толстой», ландшафтная студия «Мох», основательница клуба A‑House Дарья Белякова, куратор природного парка и отеля «Кудыкина гора» Юлия Уваркина и многие другие.

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