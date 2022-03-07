Анатолий Лелюк: Спортсменам нужно консолидироваться и тренироваться

Свое мнение по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований высказал директор республиканской школы велоспорта и председатель Федерации велосипедного спорта Республики Адыгеи Анатолий Лелюк.
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