Анатолий Лелюк: Спортсменам нужно консолидироваться и тренироваться

Анатолий Лелюк: Спортсменам нужно консолидироваться и тренироваться

Свое мнение по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований высказал директор республиканской школы велоспорта и председатель Федерации велосипедного спорта Республики Адыгеи Анатолий Лелюк.

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