В Одессе сожгли очередной автомобиль военнослужащего ВСУ Очередной автомобиль, принадлежащий военнослужащему вооруженных сил Украины (ВСУ), был сожжен неизвестными лицами в Одессе.
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В Одессе сожгли очередной автомобиль военнослужащего ВСУ Очередной автомобиль, принадлежащий военнослужащему вооруженных сил Украины (ВСУ), был сожжен неизвестными лицами в Одессе.
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