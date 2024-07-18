События революции 1917 до сих пор не завершены: развязка приближается

«Над седой равниной моряветер тучи собирает.Между тучами и моремгордо реет Буревестник,черной молнии подобный…Чайки стонут перед бурей, –стонут, мечутся над мореми на дно его готовыспрятать ужас свой пред бурей».
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